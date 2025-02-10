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В водах Азовского моря наблюдается рост численности осетровых, пиленгаса, креветки

В водах Азовского моря наблюдается рост численности осетровых, пиленгаса, креветки

В Азовском море наблюдается увеличение численности осетровых, пиленгаса и креветок. Научно-промысловой совет АзНИИРХ рассмотрел вопросы, связанные с восстановлением рыбных запасов и будущими тенденциями в рыболовстве.

Заседание прошло 5 февраля в Ростове-на-Дону, где традиционно подводились итоги деятельности в Азовском и Черном морях за 2024 год.

Специалисты отметили положительную динамику восстановления популяции русского осетра в Азовском море: с 2014 по 2024 годы его биомасса возросла практически с нуля до трех тысяч тонн. Кроме того, растет численность азовской севрюги и стерляди в реке Дон.

Была также проведена оценка запасов пиленгаса в Азовском море, выявив стабильный рост его численности, а молодь фиксируется в дельтах Кубани и Дона в зимний период.

Ученые обсудили и проблему медуз: на сегодняшний день отсутствуют эффективные методы контроля их популяции без ущерба для других морских видов.

Напомним, что прошлым летом Азовское море столкнулось с нашествием крупных медуз на фоне повышения солености воды. Сотни желетелых мешали не только промыслу, но и туризму. Тысячи туристов жаловались на ожоги, а также люди не могли попросту зайти воду.
Фото: Росрыболовство
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