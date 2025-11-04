Фото: соцсцети

С начала 2025 года в Азовском море выловили 350 тонн креветок. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского филиала «ВНИРО».Исследования показали, что за последние пять лет численность креветок выросла в 3,5 раза. Причиной этому стали потепление и повышение солености воды.Улов креветок в 2024 году был в 16 раз больше, чем в 2020-м. Елена Саенко, заведующая лабораторией промысловых беспозвоночных АзНИИРХ, отметила, что при сохранении или увеличении солености моря популяция креветок продолжит расти. За последнее десятилетие добыча креветок в Азовском море выросла в 30 раз.Однако повышение солености может привести к исчезновению привычных видов подводных обитателей. Их место займут рыбы, хорошо приспособленные к жизни в соленой воде. Например, Ростовская область может потерять знаменитого донского леща из-за чрезмерного повышения солености моря.