На Солнце с конца сентября зарегистрирована самая мощная вспышка

На Солнце зарегистрирована мощная с конца сентября вспышка. Об этом информируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

- Центр активности пока довольно сильно отклонен от направления на Землю, хотя и приближается сейчас к нему, поэтому, если только плазма не была выброшена под очень большими углами, солнечное вещество пройдет мимо планеты, - пишут эксперты.

В настоящее время наблюдается рост вспышечной активности. Ее влияние на Землю в ближайшие дни будет усиливаться.
