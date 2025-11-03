На Солнце с конца сентября зарегистрирована самая мощная вспышка

Фото: DonDay.ru.

На Солнце зарегистрирована мощная с конца сентября вспышка. Об этом информируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии.- Центр активности пока довольно сильно отклонен от направления на Землю, хотя и приближается сейчас к нему, поэтому, если только плазма не была выброшена под очень большими углами, солнечное вещество пройдет мимо планеты, - пишут эксперты.В настоящее время наблюдается рост вспышечной активности. Ее влияние на Землю в ближайшие дни будет усиливаться.