Фото: РостовРу

Жители Батайска вновь выразили недовольство состоянием дорог на Аллее героев кладбища «Красный сад». 2 ноября об этом сообщила местная жительница Виктория.Она рассказала, что пришла на кладбище в начале недели, чтобы навестить родственника, но столкнулась с большими трудностями. Могилы расположены очень близко друг к другу, расстояние между ними иногда не превышает нескольких сантиметров. Из-за этого посетителям приходится либо идти прямо по захоронениям, либо делать большой крюк. При этом им нужно обходить глубокие ямы на разбитых дорогах.Виктория отметила, что ей повезло прийти в солнечный день, когда дороги немного подсохли. Она предположила, что после сильного дождя ситуация становится ещё хуже.Кроме того, на территории Аллеи героев местами можно увидеть мусорные кучи. По словам Виктории, ни контейнеров, ни урн для отходов здесь нет.Аналогичная проблема существовала и летом 2023 года. После публикаций в СМИ на аллею завезли крупный щебень, но через два года покрытие почти полностью разрушилось. В результате проблема обострилась. В осенний сезон с частыми дождями такие условия могут значительно усложнить посещение кладбища и проведение захоронений.