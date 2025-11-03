Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Волгодонске пенсионер умер, упав с высоты

В Волгодонске пенсионер умер, упав с высоты
В городе Волгодонске Ростовской области мужчина упал с высоты. Трагедия произошла 3 ноября на улице Карла Маркса.

Тело пенсионера нашли возле дома № 40. На место очевидцы сразу же вызвали скорую помощь и полицию. Но медики на месте констатировали его смерть.

По факту произошедшего проводят проверку.
Фото: Яндекс карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.