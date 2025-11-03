Новости
В небе над Ростовской областью сбили 29 беспилотников

В Ростовской области уничтожили 29 беспилотников. Об этом 3 ноября сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА уничтожили в Кашарском, Боковском и Дубовском районах.

В результате происшествия пострадавших нет. Информацию уточняют.
Фото: DonDay.ru.
