В Ростовской области поезд сбил насмерть женщину 53 лет

Фото: соцсцети

В Ростовской области на ж/д переезде погибла 53-летняя женщина. Об этом 4 ноября сообщили в УТ МВД России по СКФО.На станции Зверево, на 1 085-м километре, женщина подошла слишком близко к железнодорожным путям. Когда по ним проезжал поезд, она не успела увернуться. Состав сбил ее насмерть.Эксперты предупреждают, что остановить поезд сложно. За одну секунду он преодолевает 20 метров, а тормозной путь может достигать километра. Поэтому, находясь рядом с железной дорогой, важно убрать наушники, телефон и другие гаджеты.