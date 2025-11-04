Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области поезд сбил насмерть женщину 53 лет

В Ростовской области поезд сбил насмерть женщину 53 лет
В Ростовской области на ж/д переезде погибла 53-летняя женщина. Об этом 4 ноября сообщили в УТ МВД России по СКФО.

На станции Зверево, на 1 085-м километре, женщина подошла слишком близко к железнодорожным путям. Когда по ним проезжал поезд, она не успела увернуться. Состав сбил ее насмерть.

Эксперты предупреждают, что остановить поезд сложно. За одну секунду он преодолевает 20 метров, а тормозной путь может достигать километра. Поэтому, находясь рядом с железной дорогой, важно убрать наушники, телефон и другие гаджеты.
Фото: соцсцети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.