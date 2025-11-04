Фото: соцсцети

В Батайске люди жалуются на сильный неприятный запах и чёрный дым. По их словам, это происходит рядом с исправительной колонией № 15. Горожане рассказывают об этом в социальных сетях.Один из местных жителей утверждает, что в колонии сжигают мусор. Но в администрации города это отрицают.Начальник ИК-15 сообщил, что на территории колонии работают две котельные. Они используют уголь, так как нет газа. Мусор там не сжигают.Однако житель Батайска говорит, что чёрный дым виден даже в тёплое время. Это вызывает у него сомнения в официальной версии.