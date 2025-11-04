Новости
В Ростовской области сбили беспилотники в ночь на 4 ноября

В Ростовской области сбили беспилотники, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Атака дронов произошла ночью 4 ноября.

— Силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах, — уточнил глава региона.

К счастью, никто не пострадал.
Фото: РостовРу
