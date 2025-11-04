Фото: соцсцети

Донская авиакомпания «Азимут» за сутки 31 октября отменила шесть рейсов. Причиной этого стали нарушения в работе оборудования.Пассажиры не смогли вовремя вылететь из Минеральных Вод в Нижневартовск, Бухару, Ереван, Внуково, а также из Тбилиси в Москву. На борту были обнаружены серьёзные технические неисправности: отказ гидросистемы, проблемы с управлением ПОШ и другие поломки.Напомним, что авиакомпания «Азимут» намерена получить разрешения на международные рейсы из аэропорта Платова. В зимний сезон перевозчик планирует выполнять рейсы в Казахстан, Саудовскую Аравию и Узбекистан.