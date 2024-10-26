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В Азовском море обнаружили огромных креветок

В Азовском море обнаружили огромных креветок

В акватории Азовского моря были найдены крупные креветки. Информацию об этом сообщили в АзНИИРХ.

Специалисты отмечают, что в этом регионе наблюдается увеличение численности промысловых беспозвоночных. Это связано с повышением солености моря.

В результате полевых исследований, проведённых в разных участках моря, включая Таганрогский залив, специалисты установили, что доля промысловых беспозвоночных составляет 32% от общего улова.

С 3 по 13 октября в данном регионе наблюдалось заметное увеличение количества креветок, особенно среди особей длиной от 4,5 до 5,5 сантиметра.

Совсем недавно сотрудники донского филиала сообщали о гигантских деликатесных моллюсках в Азовском море.
Фото: Соцсети
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