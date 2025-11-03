В Ростовской области на трассе женщина и 9-летний ребенок скончались в ДТП
На трассе в Ростовской области в аварии погибли женщина и ребенок. Авария произошла 2 ноября на автодороге «Шахты-Раздорская».
По предварительным данным, 58-летняя водитель «Шевроле Круз» двигалась по трассе около 18:10. Она превысила скоростной режим и выехала на «встречку». Автомобиль врезался в «Ситрак».
В результате в происшествии погибла водитель «Шевроле» и ее 9-летний пассажир. По данным региональной госавтоинспекции, на месте работают следователи.