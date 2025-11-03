Новости
ГК «Ростов-Дон» обошел «Черноморочку»

ГК «Ростов-Дон» выиграл у «Черноморочки» в матче Суперлиги-2025/26. Игра состоялась 3 ноября в Абрау-Дюрсо.

Ростовчанки вышли вперед со счетом 24:31 (10:20). Хорошие результаты (9 голов) показала Юлия Бабенко.

ГК «Ростов-Дон» находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России со счетом 18 очков.
Фото: ГК «Ростов-Дон»
