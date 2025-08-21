Новости
Уволенные в Ростовской области женщины могут получить выплаты по беременности

В Ростовской области уволенные женщины могут получить выплаты по беременности Об этом сообщили в региональном правительстве.

Женщины могут получить пособие, обратившись в социальный фонд России по региону. Его размер – это 100% от величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2025 году прожиточный минимум в регионе – 18 169 рублей.

Выплаты положены, если центр занятости признал жительницу безработной в течение года со дня увольнения. Чтобы получить средства, нужно отправить заявление в течение полугода со дня окончания декретного отпуска.
Фото: ИИ.
