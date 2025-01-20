На Дону увеличился размер единого детского пособия и выплаты из маткапитала

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В Ростовской области были увеличены размеры единого детского пособия и ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Об этом 20 января сообщили представители донского отделения Социального фонда России.Единое пособие предоставляется семьям, чей среднедушевой доход не превышает установленный в регионе прожиточный минимум. В текущем году этот показатель составляет 16 669 рублей.Размер выплаты для беременных женщин зависит от уровня дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума. Пособие на ребенка также варьируется от 50, 75 или 100%.С начала года в Ростовской области выплаты для беременных женщин составляют от 9 084,5 до 18 169 рублей, а на ребенка — от 8 084,5 до 16 169 рублей.В 2023 году размер единого пособия для беременных женщин составлял от 7 916,5 до 15 833 рублей, а на ребенка — от 7 189 до 14 378 рублей.Ежемесячные выплаты из материнского капитала также зависят от регионального прожиточного минимума на ребенка. С 1 января 2024 года он составляет 16 169 рублей, а в прошлом году был 14 378 рублей.Семьи, доход которых не выше двух прожиточных минимумов на человека, могут получать ежемесячную выплату в размере 33 338 рублей.