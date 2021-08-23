Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ушел из жизни доцент кафедры нормальной анатомии РостГМУ Александр Швырев

Ушел из жизни доцент кафедры нормальной анатомии РостГМУ Александр Швырев
На 77-м году жизни скончался доцент кафедры нормальной анатомии РостГМУ Александр Швырев. О кончине медика сообщили на официальном сайте вуза.

Александр Швырев скончался после продолжительной болезни. Похоронят медика на Северном кладбище. Прощание с известным педагогом и автором множества научных работ по анатомии человека состоится в 11 часов 25 августа.

Студенты РостГМУ помнят Александра Швырева как умного человека и талантливого педагога. В течение многих лет он был не только хранителем фундаментального анатомического музея, но и сам создавал и восстанавливал экспонаты. За годы работы написал множество научных трудов по анатомии, которые разлетались в разные медицинские вузы.

Благодарные студенты и коллеги скорбят об утрате и выражают слова соболезнования близким медика.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.