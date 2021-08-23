Ушел из жизни доцент кафедры нормальной анатомии РостГМУ Александр Швырев

На 77-м году жизни скончался доцент кафедры нормальной анатомии РостГМУ Александр Швырев. О кончине медика сообщили на официальном сайте вуза.Александр Швырев скончался после продолжительной болезни. Похоронят медика на Северном кладбище. Прощание с известным педагогом и автором множества научных работ по анатомии человека состоится в 11 часов 25 августа.Студенты РостГМУ помнят Александра Швырева как умного человека и талантливого педагога. В течение многих лет он был не только хранителем фундаментального анатомического музея, но и сам создавал и восстанавливал экспонаты. За годы работы написал множество научных трудов по анатомии, которые разлетались в разные медицинские вузы.Благодарные студенты и коллеги скорбят об утрате и выражают слова соболезнования близким медика.