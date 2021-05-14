Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове скончался профессор медицинского университета Александр Бойченко

В Ростове скончался профессор медицинского университета Александр Бойченко

В Ростове-на-Дону скончался профессор кафедры патологической физиологии РостГМУ. Александр Бойченко ушел из жизни в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

Александр Бойченко родился 18 марта 1941 года. Он всю жизнь жил, учился и работал в Ростове. Будучи студентом педиатрического факультета, пришел лаборантом на кафедру патологической физиологии. В 38 лет Александр Бойченко стал доцентом, а в 69 - профессором полюбившейся кафедры.

Через шесть лет, в 2016 году, его назначили начальником отдела по социальным вопросам и воспитательной работе. За годы карьеры Александр Бойченко стал заслуженным работником высшей школы РФ.

Профессора запомнили как многогранного педагога и ученого, поддерживающего молодых коллег.

Прощание с Александром Бойченко состоится 18 мая в 9:45. Все желающие проводить профессора в последний путь, смогут прийти в мраморный зал учебно-лабораторного корпуса РостГМУ.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.