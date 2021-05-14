В Ростове скончался профессор медицинского университета Александр Бойченко

В Ростове-на-Дону скончался профессор кафедры патологической физиологии РостГМУ. Александр Бойченко ушел из жизни в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.Александр Бойченко родился 18 марта 1941 года. Он всю жизнь жил, учился и работал в Ростове. Будучи студентом педиатрического факультета, пришел лаборантом на кафедру патологической физиологии. В 38 лет Александр Бойченко стал доцентом, а в 69 - профессором полюбившейся кафедры.Через шесть лет, в 2016 году, его назначили начальником отдела по социальным вопросам и воспитательной работе. За годы карьеры Александр Бойченко стал заслуженным работником высшей школы РФ.Профессора запомнили как многогранного педагога и ученого, поддерживающего молодых коллег.Прощание с Александром Бойченко состоится 18 мая в 9:45. Все желающие проводить профессора в последний путь, смогут прийти в мраморный зал учебно-лабораторного корпуса РостГМУ.