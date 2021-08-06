От последствий COVID-19 скончался экс-хирург Минздрава Ростовской области

Бывший хирург Министерства здравоохранения Ростовской области скончался от последствий коронавируса. Александр Маслов умер на 81-м году жизни. О смерти медика 9 августа сообщил его коллега Михаил Батюшкин.– Ушел от ковида Александр Иванович Маслов. Пару раз студентом ассистировал ему на операциях, – написал он на своей странице в соцсети. - Часто общался по работе и запомнил его как воспитателя, организатора и человека, неравнодушного к истории медицины. Очень жаль.В 1970 году Андрей Маслов окончил Ростовский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Через пару лет, в 1972-м, начал медицинскую карьеру в должности врача-ординатора в хирургическом отделении БСМП имени Н. А. Семашко. В 1976-м его назначили замглавного врача по медчасти в областном врачебно-физкультурном диспансере.Спустя пять лет начал работать на кафедре общей хирургии Ростовского государственного медицинского института (ныне - РостГМУ) сначала ассистентом, а с 2000 года был назначен доцентом этой же кафедры. В своей практике врач специализировался на использовании аллотрансплантатов для лечения больных с большими вентральными грыжами. С 1997 по 2002 годы Александр Маслов был главным хирургом Министерства здравоохранения Ростовской области.За годы карьеры он провел сотни операций и написал порядка 150 научных статей и 12 монографий.