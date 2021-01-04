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В Ростове скончался завкафедрой акушерства и гинекологии РостГМУ

В Ростове скончался завкафедрой акушерства и гинекологии РостГМУ
В донской столице умер заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №3 РостГМУ. Профессор Александр Михельсон ушел из жизни в 68 лет. Знакомые и коллеги медика выразили свои соболезнования в социальных сетях 9 января.

Александр Михельсон являлся доктором медицинских наук и врачом высшей категории. Почти 40 лет жизни он посвятил лечению и спасению жизней пациентов и новорожденных. Помимо этого, занимался научной деятельностью - на протяжении 10 лет Александр Михельсон руководил кафедрой.

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