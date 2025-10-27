Из-за тумана на Ворошиловском мосту в Ростове снизилась видимость

Фото: Дондей.

Ранним утром 27 октября донская столица оказалась в плену густого тумана. Высотки, жилые дома, здания, парки и дороги исчезли за плотной завесой природного явления.Из-за плохой видимости на дорогах автомобилисты вынуждены снижать скорость. На Ворошиловском мосту машины едут медленно, так как не видно едущих впереди.Ростовчанам рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах. В условиях плохой видимости важно выбирать безопасную скорость. На участках с повышенным риском аварийности следует двигаться как можно медленнее.Во время движения необходимо включать ближний свет фар или противотуманные фары. Также важно следить за чистотой лобового стекла.