К концу недели Ростовскую область накроет очередная магнитная буря

В конце октября жителей Ростовской области ожидают мощные и умеренные магнитные бури. Календарь магнитных бурь на октябрь 2025 года опубликован на сайте time-in.По прогнозам, с 28 октября после полудня начнется умеренная магнитная буря. В среду, 29 октября, метеозависимым людям придется особенно тяжело. Весь день они будут чувствовать недомогание из-за сильных бурь. К вечеру 30 октября магнитная буря стихнет, и геомагнитная обстановка стабилизируется.Начало ноября прогнозируется спокойным.