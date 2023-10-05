Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на Донской проезжую часть заливает кипятком

В Ростове на Донской проезжую часть заливает кипятком
В Ростове-на-Дону улицу Донскую заливает кипятком. Кадры публикует журналист Rostov.ru.

Коммунальная авария случилась 5 октября на пересечении улицы Донской и Семашко. На кадрах видно, что кипяток стекает прямо вдоль спуска к городской набережной. От жидкости исходит сильная вонь.

Из-за прорыва горожанам приходится терпеть неприятный запах и обходить аварийную территорию.

Стоит отметить, что улицу Донскую периодически заливает. Специалисты РТС и Ростовводоканала стараются устранить, проблему, однако аналогичная ситуация повторяется. Как скоро коммунальную аварию устранят, не сообщается. Местным жителям следует быть аккуратнее на опасном участке.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.