В Ростове на Донской проезжую часть заливает кипятком

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону улицу Донскую заливает кипятком. Кадры публикует журналист Rostov.ru.Коммунальная авария случилась 5 октября на пересечении улицы Донской и Семашко. На кадрах видно, что кипяток стекает прямо вдоль спуска к городской набережной. От жидкости исходит сильная вонь.Из-за прорыва горожанам приходится терпеть неприятный запах и обходить аварийную территорию.Стоит отметить, что улицу Донскую периодически заливает. Специалисты РТС и Ростовводоканала стараются устранить, проблему, однако аналогичная ситуация повторяется. Как скоро коммунальную аварию устранят, не сообщается. Местным жителям следует быть аккуратнее на опасном участке.