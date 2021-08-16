Учебный год в школах Ростовской области начнется очно с соблюдением всех мер безопасности

До начала нового учебного года осталось меньше двух недель. В связи с увеличением количества заболевших коронавирусом в Ростовской области, решается вопрос, будет ли учёба дистанционной. Несмотря на это, школы во всю готовятся встретить детей - закупают санитарные средства, проверяют классы и устанавливают необходимое оборудование для обеззараживания воздуха.В 2021 году учебные заведения примут порядка 446 тысяч детей. Из этого числа около 50 тысяч пойдут в первый класс. Уже принято решение, что торжественные линейки проведут только для первоклассников. Для остальных школьников 1 сентября также пройдёт очно, но без торжества. В министерстве просвещения России считают, что очное обучение возможно исключительно при соблюдении необходимых мер про противодействию коронавируса. Пока первоклассники будут на своей первой в жизни линейке, другие ученики могут встретиться с одноклассниками и классным руководителем, обменяться впечатлениями о лете и обсудить планы на учебный год.По словам уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой, никакие занятия, уроки и воспитание на дому не смогут заменить ребёнку очное обучение в школе.- «Дистант» также негативно влияет на здоровье детей, — отметила Кузнецова, выступая на стратегической сессии «Цифровое будущее России». - Прежде всего следует разработать безопасные подходы к этому процессу. В числе первоочередных аспектов, которые необходимо учитывать при организации «дистанта», должна быть обеспеченность интернетом и техническими средствами.Дистанционное обучение было вынужденной мерой. Нужно понимать, что в коллективе ребенок развивается, общается со сверстниками, делится опытом и принимает его от других. Кроме того, дистант снижает желание учиться и лишает детей духа соревновательности, убивая желание быть лучше всех в классе. А от долго сидения за компьютером, могут возникнуть и проблемы со здоровьем. В частности, ухудшение зрения и осанки.Фото:proaist.ru