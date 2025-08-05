Управление благоустройства Ростова-на-Дону возглавила Татьяна Сапрыкина

Фото: СоцСети

На должность руководителя управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова назначили Татьяну Сапрыкину. Об этом глава города сообщил в своих соцсетях.Новая руководительница уроженка города Ростова. В 2003 году она закончила Ростовский государственный университет, по специализации «Экономическая география». В 2020 закончила программу «Юриспруденция».Татьяна Сапыкина также работала в ростовской гимназии №45 в 2000 году. А с августа 2006 года по март 2016 года занимала различные руководящие должности. С марта 2016 по июль 2024 года занимала руководящие должности в коммерческих организациях города.Добавим, что ранее должность занимал Антон Наумов. Он покинул пост 9 июля, заняв место замглавы администрации Батайска по строительству.