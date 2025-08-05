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Более 85 тысяч звонков: зачем звонили жители Ростовской области в 112

Более 85 тысяч звонков: зачем звонили жители Ростовской области в 112
С 28 июля по 4 августа в службу-112 Ростовской области поступило свыше 85 тысяч вызовов. Об этом сообщили в 4 августа ДПЧС РО.

Больше всего вызовов было связно с коммунальными авариями — 11,5 тысяч обращений. Экстренная медицинская помощь понадобилась 10 тысячам. А адресованы к службе полиции было осуществлено четыре тысячи звонков.

Прочие звонки относились к пожарным, спасателям, газовой службе и другим специализированным служба

Также операторам поступало более 22 тысяч справочных вопросов и 344 сообщений.
Фото: ДПЧС РО
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