Более 85 тысяч звонков: зачем звонили жители Ростовской области в 112

Фото: ДПЧС РО

С 28 июля по 4 августа в службу-112 Ростовской области поступило свыше 85 тысяч вызовов. Об этом сообщили в 4 августа ДПЧС РО.Больше всего вызовов было связно с коммунальными авариями — 11,5 тысяч обращений. Экстренная медицинская помощь понадобилась 10 тысячам. А адресованы к службе полиции было осуществлено четыре тысячи звонков.Прочие звонки относились к пожарным, спасателям, газовой службе и другим специализированным службаТакже операторам поступало более 22 тысяч справочных вопросов и 344 сообщений.