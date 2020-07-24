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Новый учебный год в школах Дона начнется в обычном формате

Новый учебный год в школах Дона начнется в обычном формате
Школьники начнут новый учебный год в обычном формате 1 сентября, а первоклассники все-таки побывают на своей первой линейке. Об этом 27 июля заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

– Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение, – уточнил министр.

Чтобы обезопасить детвору, в школах при организации обучения будут использованы опыт ЕГЭ-2020 и рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, учебные заведения РФ перешли на дистанционное обучение в апреле, сразу после весенних каникул.

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