Показатели мяса, молока и яиц в этом году упали в Ростовской области

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В Ростовской области упали показатели производства мяса, молока и яиц в 2025 году. К такому выводу по итогам первого полугодия пришли специалисты Ростовстата.За январь-июнь в регионе на убой было произведено 187,1 тысяч тонн скота и птицы. Эти показатели ниже на 2,9 процента статистических данных за предыдущий год. В свою очередь молоко сократилось на 6,2 процента и составило 486,5 тысяч тонн. Яйца сократились на 18,9 процентов. Их число составляет 679,7 миллионов штук.Также в хозяйствах области насчитывается 576,7 тысяч голов крупного рогатого скота. П сравнению с показателями предыдущего года они сократились на 13 процентов. Больше всего снизилось количество овец и коз - на 21,8 процентов.