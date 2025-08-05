Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Показатели мяса, молока и яиц в этом году упали в Ростовской области

Показатели мяса, молока и яиц в этом году упали в Ростовской области
В Ростовской области упали показатели производства мяса, молока и яиц в 2025 году. К такому выводу по итогам первого полугодия пришли специалисты Ростовстата.

За январь-июнь в регионе на убой было произведено 187,1 тысяч тонн скота и птицы. Эти показатели ниже на 2,9 процента статистических данных за предыдущий год. В свою очередь молоко сократилось на 6,2 процента и составило 486,5 тысяч тонн. Яйца сократились на 18,9 процентов. Их число составляет 679,7 миллионов штук.

Также в хозяйствах области насчитывается 576,7 тысяч голов крупного рогатого скота. П сравнению с показателями предыдущего года они сократились на 13 процентов. Больше всего снизилось количество овец и коз - на 21,8 процентов.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.