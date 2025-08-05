Жители Ростова просят запретить езду на электросамокатах в городе
В Ростове-на-Дону жители города высказали различные мнения относительно использования электросамокатов. Напомним, что в середине июля в Благовещенске вступил в силу абсолютный запрет на эксплуатацию электросамокатов, гироскутеров и других аналогичных средств передвижения, как частных, так и предоставляемых в аренду. За несоблюдение данного правила предусмотрен штраф до ста тысяч рублей. Это решение было вызвано многочисленными обращениями граждан, которые были рассмотрены региональными властями и нашли отражение в новом нормативном акте.
В то же время, на общероссийском уровне введение всеобщего запрета на самокаты пока не рассматривается, этот вопрос остается в компетенции региональных властей. В Ростове-на-Дону ограничения отсутствуют, однако поступает значительное количество жалоб на самокатчиков, которые провоцируют опасные ситуации, перемещаясь по тротуарам и доставляя неудобства пешеходам и транспортным средствам.
Согласно результатам опроса, проведенного порталом DonDay, значительная часть опрошенных (62%) выступает за безоговорочный запрет подобных устройств. Вместе с тем, 17% ростовчан считают, что самокаты не несут угрозы, если использовать их с соблюдением мер предосторожности.
Оставшиеся 20% граждан полагают, что запрет не является необходимым, однако требуется разработка специального законодательства, регулирующего использование данных средств передвижения.
Действительно, происшествия с участием самокатчиков в Ростовской области происходят все чаще. К примеру, в начале августа в Ростове автомобилист совершил наезд на 14-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть на самокате по пешеходному переходу.