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Кованую пепельницу ручной работы украли в парке «Лога» Ростовской области

Кованую пепельницу ручной работы украли в парке «Лога» Ростовской области
Кованую пепельницу ручной работы украли в парке «Лога» Ростовской области. Об этом сообщили в администрации парка.

-На днях в парке отдыхали гости и «случайно прихватили с собой» кованую пепельницу ручной работы. Мы обращаемся к тем кто это сделал, - сообщает администрация.

Если пепельницу не вернут в течение 3-х дней, руководство парка будет вынуждено опубликовать видеозапись, на которой хорошо видно происходящее, и передать материалы в полицию.
Фото: Парк Лога
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