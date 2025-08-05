Фото: Парк Лога

Кованую пепельницу ручной работы украли в парке «Лога» Ростовской области. Об этом сообщили в администрации парка.-На днях в парке отдыхали гости и «случайно прихватили с собой» кованую пепельницу ручной работы. Мы обращаемся к тем кто это сделал, - сообщает администрация.Если пепельницу не вернут в течение 3-х дней, руководство парка будет вынуждено опубликовать видеозапись, на которой хорошо видно происходящее, и передать материалы в полицию.