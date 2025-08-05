С рынка на Военведе в Ростове эвакуировали людей
С рынка на Военведе в Ростове эвакуировали людей. Об этом сообщают местные жители 5 августа на улице Таганрогская.
По словам очевидцев, днём на место происшествия прибыли экстренные службы. Граждан попросили освободить торговые ряды.
Как сообщает портал DonDay, предварительно поступило сообщение о возможном минировании. На месте работает полиция.
Кроме того, имеются сведения о схожем происшествии в торговом центре «Талер».
Пока что официальные комментарии отсутствуют.