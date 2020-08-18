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На Дону линейки проведут только для первоклашек

На Дону линейки проведут только для первоклашек
На Дону торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний - 1 сентября, проведут только для первоклассников. Соответствующее постановление донской губернатор Василий Голубев подписал 21 августа.

Школьные линейки проведут на открытом воздухе. Родители первоклашек могут присутствовать на мероприятии, но только надев медицинскую маску и соблюдая дистанцию в полтора метра.

Напомним, новый учебный год в Ростовской области начнется в очном формате. Но школьникам придется приспосабливаться к строгим санитарно-противоэпидемиологическим нормам. Теперь ученикам каждый день будут измерять температуру, дезинфекция рук станет неотъемлемой частью учебного процесса. График уроков будет изменен, их по возможности будут проводить на свежем воздухе, у каждого класса будет свой отдельный кабинет, а школьников рассадят за партами по одному.

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