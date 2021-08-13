В Ростовской области торжественную линейку 1 сентября проведут только для первоклассников

Школьников Ростовской области не отправят на дистанционное обучение. Об этом на заседании оперативного штаба 17 августа заявил глава донского Роспотребнадзора Евгений Ковалев.- С учетом высокого уровня коллективного иммунитета среди педагогов и работников школ, наличия в учебных учреждениях обеззараживателей воздуха, закрепления за классом одной комнаты не вижу препятствий начинать учебный год в очном формате, - поделился Ковалев.Несмотря на это, чиновник подчеркнул, что запрет на массовые мероприятия продолжает действовать. В связи с этим торжественную линейку получится провести только для первоклассников и только при соблюдении всех норм безопасности. При этом родителям, по мнению Ковалева, находиться рядом нельзя.О формате обучения для студентов глава Роспотребнадзора не рассказал. Вместо этого он предложил создать центры вакцинации во всех вузах и сузах, а также в общежитиях. Однако, скорее всего, на очное обучение молодым людям лучше не рассчитывать. По словам Ковалева, молодежь прививается и заражается намного чаще других групп населения.