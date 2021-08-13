В Ростовской области торжественную линейку 1 сентября проведут только для первоклассников
Школьников Ростовской области не отправят на дистанционное обучение. Об этом на заседании оперативного штаба 17 августа заявил глава донского Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
- С учетом высокого уровня коллективного иммунитета среди педагогов и работников школ, наличия в учебных учреждениях обеззараживателей воздуха, закрепления за классом одной комнаты не вижу препятствий начинать учебный год в очном формате, - поделился Ковалев.
Несмотря на это, чиновник подчеркнул, что запрет на массовые мероприятия продолжает действовать. В связи с этим торжественную линейку получится провести только для первоклассников и только при соблюдении всех норм безопасности. При этом родителям, по мнению Ковалева, находиться рядом нельзя.
О формате обучения для студентов глава Роспотребнадзора не рассказал. Вместо этого он предложил создать центры вакцинации во всех вузах и сузах, а также в общежитиях. Однако, скорее всего, на очное обучение молодым людям лучше не рассчитывать. По словам Ковалева, молодежь прививается и заражается намного чаще других групп населения.