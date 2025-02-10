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Тысячи домов и одна школа в Аксайском районе останутся без воды на сутки

Тысячи домов и одна школа в Аксайском районе останутся без воды на сутки
Дома и школа в Аксайском районе Ростовской области останутся без воды на сутки. Информация об этом появилась в АО «Ростовводоканал».

Неудобства возникнут около восьми утра 11 февраля. Холодная вода перестанет поступать в дома местных жителей. Отключения коснутся поселков Янтарного и Олимпийского. Также в первом поселке без воды останется школа по адресу: улица Ландышевая, 36/4.

Сотрудники водоканала пообещали возобновить подачу воды к утру 12 февраля.
Фото: дондей
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