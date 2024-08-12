Ростовчане на сутки останутся без воды с 14 августа

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В Ростове-на-Дону с 14 августа ожидается массовое отключение воды. С 09:00 она перестанет поступать в десятки частных и многоквартирных домов.От коммуникации будут отрезаны восемь садовых товариществ: «Маяк», «Факел-СКВО», «Луч», «Салют», «Импульс», «Строитель-2», «Садовод» и «РСМ-Товарищ». Аналогичная ситуация ждет жителей микрорайона Темерник.Вода перестанет поступать в дома, расположенные в границах: улица Вятская – переулок Днепровский – улица Ректорская – улица 2-я Дополнительная – улица Орская, а также улица Особенная — улица Вавилова — улица Зрелищная.В городском водоканале заявили, что неудобства связаны с переподключением водопровода на улице Вятской. В городском водоканале заявили, что воду планируют включить 15 августа до 09:00.Горожанам советуют сформировать запасы жидкости.