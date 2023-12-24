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В Ростове тысячи жителей поселка Орджоникидзе останутся без воды

В Ростове тысячи жителей поселка Орджоникидзе останутся без воды
В Первомайском районе Ростова произойдет массовое отключение воды. Без питьевой жидкости на сутки останутся тысячи людей в поселке Орджоникидзе.

Краны в домах и на социальных объектах пересохнут 26 декабря в 08:00. От коммуникации будут отрезаны горожане, проживающие в границах: улица Руставели - улица Чкалова - улица Клубная – улица Кировоградская - улица Урожайная – улица Новолесная. Под отключения попадут школа-интернат № 42 и детский сад № 243. Вернуть водоснабжение обещают ровно через 24 часа – 25 декабря к 08:00.

Ростовчанам рекомендуется сформировать запасы еды. Они пригодятся для различных домашних целей.
Фото: Ростов.Ру
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