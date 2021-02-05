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Сотни жителей улицы Штахановского в Ростове останутся без воды на сутки

Сотни жителей улицы Штахановского в Ростове останутся без воды на сутки
В Ростове-на-Дону сотни жителей улицы Штахановского останутся без воды на целые сутки. Об этом предупредили в «Ростовводоканале» 5 февраля.

Рабочие перекроют воду с полдевятого утра 10 февраля до восьми утра 11 февраля. В этот период они будут чинить водопровод на улице Штахановского, 18-18/1.

Ремонтные работы доставят неудобства ростовчанам, проживающим по адресам: улица Штахановского, 1, 3, 5, 7, 9, 10/1, 10/4, 12, 12/1, 12/2, 12а, 14, 14/1, 14/2, 14г, 14в, 16, 18/1. Также воду отключат в школе № 18. Вероятно, в этот день у учеников не будет занятий.

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