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Торговый дом «Цимлянские вина» из Ростовской области признали банкротом

Торговый дом «Цимлянские вина» из Ростовской области признали банкротом
Торговый дом «Цимлянские вина» из Ростовской области признали банкротом. Данные об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Согласно реестру в компании ввели конкурсное производство. Оно продлится в течение полугода. 25 марта 2020 года конкурсный управляющий Григорий Чебаненко представит отчет.

Заявление в отношении «Цимлянских вин» подал банк ВТБ. Известно, что ответчик задолжал финансовой организации 161,4 миллиона рублей. Требования признали обоснованными. В отношении предприятия ввели процедуру наблюдения.

Основным видом деятельности ТД «Цимлянские вина» являлась торговля спиртными напитками. Компания начала действовать на рынке четыре года назад.

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