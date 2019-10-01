Торговый дом «Цимлянские вина» из Ростовской области признали банкротом



Торговый дом «Цимлянские вина» из Ростовской области признали банкротом. Данные об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Согласно реестру в компании ввели конкурсное производство. Оно продлится в течение полугода. 25 марта 2020 года конкурсный управляющий Григорий Чебаненко представит отчет.



Заявление в отношении «Цимлянских вин» подал банк ВТБ. Известно, что ответчик задолжал финансовой организации 161,4 миллиона рублей. Требования признали обоснованными. В отношении предприятия ввели процедуру наблюдения.



Основным видом деятельности ТД «Цимлянские вина» являлась торговля спиртными напитками. Компания начала действовать на рынке четыре года назад.