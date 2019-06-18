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Ростовский арбитражный суд признал банкротом «Цимлянские вина»

Ростовский арбитражный суд признал банкротом «Цимлянские вина»
Арбитражный суд Ростовской области признал завод «Цимлянских вин» банкротом. Информация об этом была опубликована в картотеке дел Ростовского арбитражного суда 19 июня. В отношении предприятия открыто конкурсное производство, которое продлится до 21 ноября 2019 года.

Напомним, в июле 2018 года ростовским арбитражным судом была введена процедура наблюдения в «Цимлянских винах» по заявлению «Ростовского комбината шампанских вин». В феврале этого года также ввели процедуру наблюдения по иску ВТБ в отношении предприятия «Лоза Приморья», которая принадлежит Юлии Шоршовой. Она владеет 51% акций ОАО «Цимлянские вина», являющимся одним из крупных производителей вин на Дону.

Арбитражный суд также по иску ВТБ ввел наблюдение в отношении ООО «Торговый дом «Цимлянские вина». Согласно документам предприятие задолжало кредитору 168,3 миллиона рублей. Власти региона обещали посодействовать предприятию, чтобы оздоровить ситуацию. К слову, найти предприятию инвестора, способного помочь заводу выйти из кризиса, власти Ростовской области пытались не единожды.

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