Контрольный пакет акций завода «Цимлянские вина» продадут на торгах за 1,3 млн



Контрольный пакет акций завода «Цимлянские вина» продадут на торгах за 1,3 млн рублей. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда.



В качестве истца выступила компания «Паритет». Зявитель потребовал продать 51% акций ОАО «Цимлянские вина» или контрольный пакет.

В 2015 году Сбербанк заключил с «Цимлянскими винами» договоры поручительств и залога. Залого и являются акции предприятия. В 2019 году права Сбербанка перешли «Паритету». Позже компания потребовала продать ценные бумаги.



Суд удовлетворил встал на сторону истца. «Цимлянские вина» продадут контрольный пакет акций. Начальная стоимость – 1,3 млн рублей.



Напомним, «Цимлянские вина» признали банкротом в июне. В отношении предприятия ввели конкурсное производство. Управляющий должен представить отчет до 21 ноября.