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Контрольный пакет акций завода «Цимлянские вина» продадут на торгах за 1,3 млн

Контрольный пакет акций завода «Цимлянские вина» продадут на торгах за 1,3 млн
Контрольный пакет акций завода «Цимлянские вина» продадут на торгах за 1,3 млн рублей. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда.

В качестве истца выступила компания «Паритет». Зявитель потребовал продать 51% акций ОАО «Цимлянские вина» или контрольный пакет.
В 2015 году Сбербанк заключил с «Цимлянскими винами» договоры поручительств и залога. Залого и являются акции предприятия. В 2019 году права Сбербанка перешли «Паритету». Позже компания потребовала продать ценные бумаги.

Суд удовлетворил встал на сторону истца. «Цимлянские вина» продадут контрольный пакет акций. Начальная стоимость – 1,3 млн рублей.

Напомним, «Цимлянские вина» признали банкротом в июне. В отношении предприятия ввели конкурсное производство. Управляющий должен представить отчет до 21 ноября.

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