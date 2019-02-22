«Цимлянские вина» - под наблюдением: в торговом доме назначили временного управляющего



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В торговом доме «Цимлянские вина» начата процедура наблюдения. Таких мер потребовал основной кредитор предприятия – банк ВТБ.

Согласно официальным документам ООО «Цимлянские вина» задолжало финансовому учреждению 168,3 млн рублей. Из-за размера долга банк потребовал признать компанию несостоятельной.



Суд признал заявление ВТБ обоснованным. Долг в размере 161 450 217 рублей добавили в реестр требований кредиторов. По решению суда в торговом доме была начата процедура наблюдения. На предприятии назначили временного управляющего. Его отчёт по результатам проверки рассмотрят 31 июля.



Согласно данным из открытых источников, основной деятельностью ТД «Цимлянские вина» является розничная торговля спиртными напитками. Компания была основана четыре года назад. В настоящее время открыты четыре филиала. Ассортимент магазина составляет продукция цимлянского завода.