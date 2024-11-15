Юлия Высоцкая призналась, что последнее выступление в спектакле стало «катастрофой»

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Юлия Высоцкая негативно высказалась о своем последнем выступлении в спектакле. Об этом уроженка Ростовской области рассказала своим подписчикам в соцсетях.Актриса рассказала, что перед выступлением она волнуется. Особенно, когда в зале сидят знакомые люди. Ей кажется, будто они смотрят именно на нее.- Почему нельзя выйти перед спектаклем на сцену и сказать: «Ребят, я так волнуюсь, короче, если что-то не понравится, не ругайте слишком громко. Найдите в себе силы послать какой-нибудь смайлик и не начните относиться ко мне хуже, чем до того, как увидели спектакль. Бывает по- разному», - пишет Высоцкая.Ростовчанке вспомнился ее последний спектакль. Она считает выступление настоящей «катастрофой». При этом зрители могли думать иначе и не замечать недочеты. Иногда Юлия Высоцкая хочет поделиться переживаниями с публикой, но нельзя.Юлия Высоцкая - уроженка города Новочеркасска. У нее два образования: актерское и музыкальное. Артистка получила известность благодаря кулинарным программам «Едим дома» и «Завтрак с Юлией Высоцкой».