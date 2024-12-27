Юлия Высоцкая поделилась рецептом новогоднего салата «Шуба» с авокадо

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Уроженка города Новочеркасска поделилась рецептом салата «Шуба» с авокадо. Рецепт она озвучила в своем шоу.Как сообщила Высоцкая, традиционный новогодний салат в ее интерпретации получится более низкокалорийным. Вместо картошки она добавляет авокадо, вместо селедки – копченую скумбрию, также майонез заменяет на низкокалорийный.Свеклу и морковь актриса жарит и запекает. Лук лучше использовать маринованный. А авокадо – сбрызнуть лимоном, чтобы не потемнел. Слои нужно укладывать в таком порядке: скумбрия – яичный белок – майонез – лук – морковь – авокадо – майонез – свекла.Юлия - уроженка Новочеркасска. Она имеет два образования: актерское и музыкальное. Артистка получила известность благодаря кулинарным программам «Едим дома» и «Завтрак с Юлией Высоцкой».