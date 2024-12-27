Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Юлия Высоцкая поделилась рецептом новогоднего салата «Шуба» с авокадо

Юлия Высоцкая поделилась рецептом новогоднего салата «Шуба» с авокадо
Уроженка города Новочеркасска поделилась рецептом салата «Шуба» с авокадо. Рецепт она озвучила в своем шоу.

Как сообщила Высоцкая, традиционный новогодний салат в ее интерпретации получится более низкокалорийным. Вместо картошки она добавляет авокадо, вместо селедки – копченую скумбрию, также майонез заменяет на низкокалорийный.

Свеклу и морковь актриса жарит и запекает. Лук лучше использовать маринованный. А авокадо – сбрызнуть лимоном, чтобы не потемнел. Слои нужно укладывать в таком порядке: скумбрия – яичный белок – майонез – лук – морковь – авокадо – майонез – свекла.

Юлия - уроженка Новочеркасска. Она имеет два образования: актерское и музыкальное. Артистка получила известность благодаря кулинарным программам «Едим дома» и «Завтрак с Юлией Высоцкой».
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.