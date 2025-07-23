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Артистка Юлия Высоцкая опубликовала архивные фотографии

Артистка Юлия Высоцкая опубликовала архивные фотографии
Артистка Юлия Высоцкая поделилась архивными фотографиями. Она опубликовала в своих соцсетях старые кадры.

На снимках актриса запечатлена в разные периоды жизни, включая детские годы. Также есть фото с мужем, Андреем Кончаловским.

Юлия Высоцкая родилась в Новочеркасске. Она получила два высших образования: актерское и музыкальное. Известность обрела благодаря кулинарным программам «Едим дома» и «Завтрак с Юлией Высоцкой».

Актриса замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Мужчине уже 87 лет. У них крепкие отношения, несмотря на их разницу в возрасте в 36 лет. Пара познакомилась более 26 лет назад и воспитывает двоих детей.
Фото: соцсети
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