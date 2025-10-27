Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За неделю в Ростовской области потушили свыше 100 пожаров. Статистическими данными с 20 по 26 октября поделились в ГУ МЧС по региону.Так, пожарных привлекали к тушению 64 техногенных пожаров. В них спасли четырех человек. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек.Возможно, речь идет о жутком пожаре, который случился 25 октября в хуторе Грузиновка. Возгорание в частном доме произошло из-за короткого замыкания электропроводки. В этот момент в доме спали супруги. Женщина проснулась от едкого дыма. Она постаралась разбудить супруга, но тот не просыпался. К несчастью, спасти его не удалось. Женщина разбила окно и смогла выбраться на улицу. Возгорание площадью 50 квадратных метров потушили восемь пожарных с помощью двух спецмашин.За прошедшую неделю также было зарегистрировано четыре природных пожара. Спасателей привлекали и к ликвидации последствий 39 дорожных аварий. В них спасли трех человек. Помимо этого, на водных объектах произошли два происшествия. В них удалось спасти одного человека. Однако двое погибли.Так, 20 октября 40-летний мужчина утонул в реке Дон в станице Егорлыкской. Он решил нырнуть воду в состоянии алкогольного опьянения, но выплыть уже не смог.