В Ростове на длинной рабочей неделе будет облачно и тепло

Фото: DonDay

В Ростове на длинной рабочей неделе будет пасмурно. Солнце появится лишь в пятницу. Об этом сообщает «Яндекс.Погода».В понедельник, 27 октября, прогнозируют дождь. Днем температура поднимется до +15 градусов, ночью опустится до +12. Ветер юго-восточный, до 5 метров в секунду.Во вторник небо будет затянуто облаками, температура днем +14 градусов, к вечеру похолодает до +10 градусов. Ветер слабый — около 4 метров в секунду.В среду солнце выглянет, температура днем достигнет +13, вечером опустится до +10 градусов. Ветер до 3 метров в секунду, осадков не ожидается.В четверг, 30 октября, будет преимущественно ясно, днем – до +15 градусов, вечером – около +10. Ветер – до 5 метров в секунду.К выходным небо прояснится, днем температура повысится до +16, вечером — до +13 градусов. Ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.Напомним, что рабочая неделя продлится шесть дней из-за переноса выходного за счет праздника – Дня народного единства. В субботу, 1 ноября, ожидается пасмурная погода с температурой около +14 днем и +8 ночью, ветер – до 4 метров в секунду.