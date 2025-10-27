Новости
В Аксае Ростовской области произошел пожар на складе автозапчастей

В Аксае Ростовской области произошел пожар на складе автозапчастей. Инцидент произошел 27 октября на Западной улице.

Возгорание началось около 06:30. Очевидцы заметили огонь и немедленно вызвали пожарную службу. На место происшествия прибыли 30 спасателей на 11 машинах.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, огонь охватил площадь 150 квадратных метров, но был успешно потушен.

Никто не пострадал в результате происшествия. Причины возгорания и объем нанесенного ущерба все еще выясняют.
Фото: МЧС РО
