В Ростовской области в жутком ДТП с мотоциклом один человек погиб, один пострадал

Фото: госавтоинспекция РО

В Таганроге Ростовской области произошло трагическое ДТП с участием мотоцикла. Инцидент произошел 26 октября на улице Свободы.По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора рядом с домом № 22. В этот момент на дорогу выехал 23-летний мотоциклист, который не успел затормозить и сбил пешехода.Региональная Госавтоинспекция сообщила, что в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался до прибытия медицинских служб. Водитель мотоцикла был госпитализирован.