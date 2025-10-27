Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в жутком ДТП с мотоциклом один человек погиб, один пострадал

В Ростовской области в жутком ДТП с мотоциклом один человек погиб, один пострадал
В Таганроге Ростовской области произошло трагическое ДТП с участием мотоцикла. Инцидент произошел 26 октября на улице Свободы.

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора рядом с домом № 22. В этот момент на дорогу выехал 23-летний мотоциклист, который не успел затормозить и сбил пешехода.

Региональная Госавтоинспекция сообщила, что в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался до прибытия медицинских служб. Водитель мотоцикла был госпитализирован.
Фото: госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.