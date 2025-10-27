Донской предприниматель удивительным образом увеличил вес мясной продукции

Фото: Нейросеть

В Ростовской области зафиксирован инцидент, связанный с увеличением веса мясных изделий у одного из местных бизнесменов. Об этом сообщили представители территориального управления Россельхознадзора.В процессе проверки, осуществленной на предприятии в городе Батайске, обнаружены нестыковки в документах. Согласно предоставленным предпринимателем отчетам, из 223 килограммов мясного сырья было изготовлено 232 килограмма говядины, что, по заключению специалистов, представляется нереальным. Помимо этого, выявлено нарушение в системе прослеживаемости продукции.Предпринимателю было объявлено официальное предостережение с настоятельной рекомендацией придерживаться норм действующего законодательства. Важно подчеркнуть, что записи в производственных журналах, относящиеся к упомянутой партии продукции, были аннулированы.Напомним, что в начале октября еще один донской предприниматель пытался продать под видом мяса рыбную продукцию. В городе Шахты бизнесмен оформил документы, согласно которым пять тонн говядины числились как рыбная мука.