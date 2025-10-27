Новости
С администрации Константиновского городского поселения на Дону пытаются взыскать 17 млн

В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск, в котором Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора требует от администрации Константиновского городского поселения Ростовской области выплатить свыше 17 миллионов рублей. Эта информация зафиксирована в судебных документах.

Предметом иска является возмещение ущерба, нанесенного почвенному покрову как экологически значимому компоненту окружающей среды. Росприроднадзор стремится взыскать с администрации города указанную сумму в качестве компенсации за причиненный вред. Однако подробности инцидента, включая точную дату и масштаб ущерба, в материалах дела пока не раскрываются.

Важно отметить, что предварительное слушание по данному делу назначено на 11 ноября 2025 года.
Фото: Южный окружной военный суд
