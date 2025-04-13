Татьяна Котова опубликовала откровенные фото в бикини

Фото: Соцсети.

Ростовчанка Татьяна Котова разместила фото в откровенном бикини. Девушка опубликовала снимки 13 апреля в своих соцсетях.На заднем фоне у девушки открывается тропический пейзаж: песок и лазурный берег. Сама Котова позирует в откровенном бикини. Его она украсила коричневым ремнем.- Путешествия - моя дикая страсть, - пишет девушка.Подписчики оставили массу комплиментов под фото девушки. Люди считают, что в свои годы она выглядит прекрасно.Татьяна Котова родилась в поселке Шолоховском Ростовской области. Получила известность благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия – 2006».