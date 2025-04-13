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Татьяна Котова опубликовала откровенные фото в бикини

Татьяна Котова опубликовала откровенные фото в бикини
Ростовчанка Татьяна Котова разместила фото в откровенном бикини. Девушка опубликовала снимки 13 апреля в своих соцсетях.

На заднем фоне у девушки открывается тропический пейзаж: песок и лазурный берег. Сама Котова позирует в откровенном бикини. Его она украсила коричневым ремнем.

- Путешествия - моя дикая страсть, - пишет девушка.

Подписчики оставили массу комплиментов под фото девушки. Люди считают, что в свои годы она выглядит прекрасно.
Татьяна Котова родилась в поселке Шолоховском Ростовской области. Получила известность благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия – 2006».
Фото: Соцсети.
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